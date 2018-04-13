Сельчанин наказан за хранение экстремистской литературы после снятия копий в администрации Общество

Неверкино, 13 апреля 2018. PenzaNews. Житель Пензенской области привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» после того, как он в администрации сельсовета сделал несколько копий страниц хранившейся у него дома книги.

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«По делу установлено, что в 2009 году житель Неверкинского района приобрел книгу, включенную впоследствии в федеральный список экстремистских материалов. Зная об этом, он хранил ее дома и изучал. Несколько недель назад злоумышленник решил ознакомить с ее содержанием своих знакомых. С целью тиражирования материалов книги он прибыл в администрацию одного из сельсоветов Неверкинского района, где снял несколько копий с ее листов, после чего был задержан», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что информация о данном нарушении поступила в прокуратуру из регионального управления ФСБ России.

«С учетом полного признания правонарушителем своей вины, наличия у него на иждивении троих детей, в том числе ребенка-инвалида, суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей. Экстремистская литература конфискована. Постановление не вступило в законную силу», — уточнила собеседница агентства.