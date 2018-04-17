В Пензенской области заболеваемость гриппом и РВИ опустилась ниже эпидпорога Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Суммарная заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями (РВИ) в Пензенской области опустилась ниже эпидемического порога на 6,8% по итогам минувшей недели. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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В ведомстве уточнили, что всего с 9 по 15 апреля зарегистрировано 3 тыс. 290 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 241,8 на 100 тыс. населения, причем треть заболевших были несовершеннолетние лица.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями детей в течение 15-й недели 2018 года была ниже эпидпорога на 18,5–40,2%», — отметили в ведомстве.

В управлении пояснили, что в Пензе зарегистрировано 1 тыс. 311 случаев РВИ, показатель составил 251,5 на 100 тыс. населения, что 18,6% ниже контрольного уровня эпидпорога.