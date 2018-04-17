EN
16:10:49 Вторник, 17 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Снос хозяйственных построек вблизи исторического здания библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Пенза, 16 апреля 2018 г.

В Пензенской области заболеваемость гриппом и РВИ опустилась ниже эпидпорога

10:23 | 17.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Суммарная заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями (РВИ) в Пензенской области опустилась ниже эпидемического порога на 6,8% по итогам минувшей недели. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области заболеваемость гриппом и РВИ опустилась ниже эпидпорога

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что всего с 9 по 15 апреля зарегистрировано 3 тыс. 290 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 241,8 на 100 тыс. населения, причем треть заболевших были несовершеннолетние лица.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями детей в течение 15-й недели 2018 года была ниже эпидпорога на 18,5–40,2%», — отметили в ведомстве.

В управлении пояснили, что в Пензе зарегистрировано 1 тыс. 311 случаев РВИ, показатель составил 251,5 на 100 тыс. населения, что 18,6% ниже контрольного уровня эпидпорога.

Загрузка...
Читайте также
Дело возбуждено в отношении мужчины, предложившему взятку начальнику отдела ГИБДД В Пензе определят судьбу деревянного дома на «красной линии»
Более 2 млн. Гкал теплоэнергии отпущено «Т Плюс» в Пензе и Саранске в I квартале Митрополит Серафим возглавил панихиду в часовне у Ново-Западного кладбища
На выезде из Пензы горит трава В Пензенской области водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с фурой и иномаркой
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама