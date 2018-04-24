В центре Пензы организуют двухдневную аграрную ярмарку Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Фестиваль «Сезон удачи» пройдет на площади Ленина в Пензе в течение двух дней — 28 и 29 апреля.

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На ярмарке, призванной обеспечить всем необходимым дачников и садоводов, свою продукцию представят более 120 представителей агробизнеса региона.

Сельхозтоваропроизводители всех районов Пензенской области будут продавать по доступным ценам качественный семенной материал картофеля и овощей, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, современные и эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, на центральной площади города будут представлены сельхозтехника, оборудование для дачных работ, теплицы, парники, приспособления для полива и ухода за растениями, а также все необходимое для ландшафтного дизайна и комфортного загородного отдыха — садовые фигуры, плетеные и кованые изделия, поделки и предметы декоративно-прикладного творчества.

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Сельхозфестиваль «Сезон удачи»

Двухдневная работа фестиваля «Сезон удачи» будет сопровождаться мастер-классами и обучающими мероприятиями. Специалисты поделятся опытом выращивания картофеля, плодово-ягодных культур, лекарственных трав, подготовки участков к дачному сезону и обрезки растений.

Также жители и гости города смогут проконсультироваться с профессорским составом Пензенского государственного аграрного университета, который выступит одним из участников тематического мероприятия.

Фестиваль будет сопровождаться развлекательной программой, концерт представят творческие коллективы региона. Будет организована выставка сельскохозяйственных животных.

Все мероприятия запланированы с 9.00 до 15.00, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.