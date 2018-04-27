В Пензе чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» состоится в октябре Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Пензе с 10 по 12 октября по десяти компетенциям.

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На базе агропромышленного колледжа состоятся соревнования по администрированию баз данных, дизайну персонажей и анимации, обработке цифровой информации. Также будут выявлены лучший повар и фотограф-репортер.

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В пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса пройдут конкурсы среди портных и веб-дизайнеров, а также соревнования по документационному обеспечению управления и архивоведению.

Чемпионат среди зубных техников и специалистов по медицинскому и лабораторному анализу состоится в базовом медицинском колледже.

Пензенский агропромышленный колледж станет региональным центром развития движения «Абилимпикс», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.