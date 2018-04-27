EN
11:23:38 Пятница, 27 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» состоится в октябре

08:06 | 27.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Пензе с 10 по 12 октября по десяти компетенциям.

В Пензе чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» состоится в октябре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На базе агропромышленного колледжа состоятся соревнования по администрированию баз данных, дизайну персонажей и анимации, обработке цифровой информации. Также будут выявлены лучший повар и фотограф-репортер.

Читайте также

Mail.Ru Group приобрела контрольный пакет акций разработчика мобильных игр Bit.Games

В пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса пройдут конкурсы среди портных и веб-дизайнеров, а также соревнования по документационному обеспечению управления и архивоведению.

Чемпионат среди зубных техников и специалистов по медицинскому и лабораторному анализу состоится в базовом медицинском колледже.

Пензенский агропромышленный колледж станет региональным центром развития движения «Абилимпикс», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
В ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» один человек погиб, пятеро пострадали Мэру Пензы вручен почетный знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь»
Школьник из Никольска в качестве журналиста будет освещать открытие ЧМ по футболу Пензенский губернатор поздравил жителей с Днем российского парламентаризма
В Пензенской области страховая компания по ошибке перечислила клиенту 130 тыс. рублей Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама