В Пензенской области страховая компания по ошибке перечислила клиенту 130 тыс. рублей Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. «Поволжский страховой Альянс» по ошибке перечислил лишние 130 тыс. рублей по договору ОСАГО в связи с дорожно-транспортным происшествием в Пензенской области.

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«21 января 2017 года на автодороге в селе Старая Каменка Пензенского района произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21120» и «Honda Airware». Гражданская ответственность лиц, допущенных к управлению иномаркой, была застрахована в ООО «Поволжский страховой Альянс» по договору ОСАГО», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

Он пояснил, что по экспертному заключению сумма восстановительного ремонта автомобиля составила немногим более 75 тыс. рублей, но из-за технической ошибки бухгалтера компании было перечислено примерно 205 тыс. рублей.

«130 тыс. рублей являются неосновательным обогащением. Автовладельцу была направлена претензия о возврате указанной суммы, однако он ее не вернул. Решением суда в пользу страховой компании с клиента взысканы 130 тыс. рублей и госпошлина в размере 3 тыс. 800 рублей», — добавил собеседник агентства.