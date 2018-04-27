Пензенский губернатор поздравил жителей с Днем российского парламентаризма Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем российского парламентаризма, который отмечается в пятницу, 27 апреля.

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«112 лет назад в России начала свою работу первая Государственная дума. Появление этого демократического института навсегда изменило политическое устройство и систему общественных ценностей нашего государства», — отметил глава региона.

Он добавил, что для Пензенской области совместная работа депутатского корпуса, исполнительной власти и гражданского общества имеет особое значение.

«Прочная правовая база позволяет региону успешно развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере экономики, образования, здравоохранения и культуры, проводить эффективную социальную политику. Законы, принимаемые региональным парламентом и представительными органами на местах, напрямую влияют на решение проблем и качество жизни наших граждан», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил депутатов за активную гражданскую позицию и плодотворное сотрудничество с органами исполнительной власти.

«Уверен, что ваш профессионализм, опыт, принципиальность и компетентность и в дальнейшем будут способствовать укреплению социально-экономического потенциала Пензенской области. В этом надежный залог грядущих достижений, могущества и процветания нашей великой Родины. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых свершений на благо России и Сурского края!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.