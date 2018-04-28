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В Пензенской области около 400 полицейских будут охранять общественный порядок 1 мая

09:58 | 28.04.2018 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Около 400 полицейских планируется задействовать в обеспечении правопорядка в населенных пунктах Пензенской области в предстоящий вторник, 1 мая, когда в стране будет отмечаться Праздник весны и труда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензенской области около 400 полицейских будут охранять общественный порядок 1 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Также им будут оказывать содействие сотрудники Росгвардии и 200 представителей народных дружин, частных охранных организаций и казачества», — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что на территории 34 населенных пунктов состоится 58 массовых мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие примерно 20 тыс. человек.

«Кроме того, в праздничный период ежедневно в обеспечении правопорядка на улицах и в других общественных местах будут задействованы более 450 сотрудников полиции и Росгвардии», — отметили в УМВД.

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