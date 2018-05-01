Пензенский спецназ вернулся с полевого выхода Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Пензенской области в течение недели тренировались метать боевые гранаты, стрелять из автомата и десантироваться с вертолета.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Отработка навыков в рамках полевого выхода выполнялась как днем, так и ночью.

Совместно с экипажем авиационной эскадрильи Приволжского округа спецподразделения провели совместную тренировку по беспарашютному десантированию: бойцы Росгвардии в полной боевой экипировке — с оружием и снаряжением — выполнили спуски с вертолета Ми-8 с высоты 50 метров.

Завершился полевой выход проведением однодневного тактико-специального учения.

Подразделения ОМОН осуществили поиск противника в заданном районе. Обнаружив место дислокации условного преступника, офицеры СОБР скрытно приблизились и провели внезапный штурм.

По мнению заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова, со всеми поставленными задачами командиры отрядов справились успешно, основная цель полевого выхода достигнута.