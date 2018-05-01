EN
16:13:04 Вторник, 1 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский спецназ вернулся с полевого выхода

11:18 | 01.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Пензенской области в течение недели тренировались метать боевые гранаты, стрелять из автомата и десантироваться с вертолета.

Пензенский спецназ вернулся с полевого выхода

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Отработка навыков в рамках полевого выхода выполнялась как днем, так и ночью.

Совместно с экипажем авиационной эскадрильи Приволжского округа спецподразделения провели совместную тренировку по беспарашютному десантированию: бойцы Росгвардии в полной боевой экипировке — с оружием и снаряжением — выполнили спуски с вертолета Ми-8 с высоты 50 метров.

Завершился полевой выход проведением однодневного тактико-специального учения.

Подразделения ОМОН осуществили поиск противника в заданном районе. Обнаружив место дислокации условного преступника, офицеры СОБР скрытно приблизились и провели внезапный штурм.

По мнению заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова, со всеми поставленными задачами командиры отрядов справились успешно, основная цель полевого выхода достигнута.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе для посетителей выставки Зорикто Доржиева проведут бесплатную экскурсию Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7
Троих жителей Иссы будут судить за кражи В школе под Пензой прошли учения пожарных
В Пензе из магазина ночью украли 27 телефонов и ноутбук Мэр Пензы поздравил жителей с Праздником весны и труда
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама