Пензенский спецназ вернулся с полевого выхода
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Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Пензенской области в течение недели тренировались метать боевые гранаты, стрелять из автомата и десантироваться с вертолета.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Отработка навыков в рамках полевого выхода выполнялась как днем, так и ночью.
Совместно с экипажем авиационной эскадрильи Приволжского округа спецподразделения провели совместную тренировку по беспарашютному десантированию: бойцы Росгвардии в полной боевой экипировке — с оружием и снаряжением — выполнили спуски с вертолета Ми-8 с высоты 50 метров.
Завершился полевой выход проведением однодневного тактико-специального учения.
Подразделения ОМОН осуществили поиск противника в заданном районе. Обнаружив место дислокации условного преступника, офицеры СОБР скрытно приблизились и провели внезапный штурм.
По мнению заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова, со всеми поставленными задачами командиры отрядов справились успешно, основная цель полевого выхода достигнута.