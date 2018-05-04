В День Победы в Пензе за каждым ветераном закрепят сопровождающего Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил закрепить за каждым ветераном Великой Отечественной войны в День Победы помощника, который будет находиться с пожилым человеком на протяжении всех торжеств.

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«За каждым ветераном [следует] закрепить ответственных лиц, которые будут сопровождать главных героев праздника на протяжении всех событий — от дома до дома», — сказал он в ходе совещания в мэрии.

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Виктор Кувайцев отметил, что ветеранов в этот день необходимо окружить особой заботой и вниманием.

Кроме того, мэр призвал ответственных лиц сконцентрироваться на обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей.

«Только четкое взаимодействие всех структур позволит нам достичь этой цели и успешно — без происшествий — встретить День Победы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.