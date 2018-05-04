EN
17:34:23 Пятница, 4 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В День Победы в Пензе за каждым ветераном закрепят сопровождающего

10:02 | 04.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил закрепить за каждым ветераном Великой Отечественной войны в День Победы помощника, который будет находиться с пожилым человеком на протяжении всех торжеств.

В День Победы в Пензе за каждым ветераном закрепят сопровождающего

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За каждым ветераном [следует] закрепить ответственных лиц, которые будут сопровождать главных героев праздника на протяжении всех событий — от дома до дома», — сказал он в ходе совещания в мэрии.

Читайте также

Стала известна программа мероприятий ко Дню Победы в Пензе

Виктор Кувайцев отметил, что ветеранов в этот день необходимо окружить особой заботой и вниманием.

Кроме того, мэр призвал ответственных лиц сконцентрироваться на обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей.

«Только четкое взаимодействие всех структур позволит нам достичь этой цели и успешно — без происшествий — встретить День Победы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе восстановили картину гибели мужчины, упавшего с 6 этажа В Пензенской области впервые за несколько лет зарегистрированы случаи заболевания корью
В Пензе бывший замначальника ИК №4 предстанет перед судом за взятку Участники веломарафона «Во имя Победы» проедут более 150 км по Пензенской области
Вблизи школы №30 в Пензе посадили яблоневый сад Дмитрий Оникиенко назначен прокурором Пензенского района
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама