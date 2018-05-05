В пензенском СИЗО несовершеннолетним вручили георгиевские ленты и сладкие подарки Общество

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова и специалист по работе с молодежью сектора профилактики асоциальных проявлений многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова поздравили с приближающимся Днем Победы несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО №1.

Фото: 58.fsin.su

Они передали подросткам DVD-плеер и 46 дисков с известными зарубежными и отечественными художественными фильмами, а также вручили несовершеннолетним георгиевские ленты, памятки, рассказывающие об их истории, и сладкие подарки.

Кроме того, они привезли с собой сборники сочинений «И вижу я себя взрослым...», написанные несовершеннолетними, отбывающими наказание в арзамасской воспитательной колонии.

Елена Столярова и Наталья Дьячкова побеседовали с подростками об их жизненных планах, перспективах на дальнейшее обучение после освобождения, поинтересовались бытовыми условиями и качеством питания.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, во время визита гостей в изолятор заявлений и жалоб от подростков о нарушении их прав не поступило.