В Пензе утверждено положение о выдаче разрешений на полеты беспилотников Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Положение о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также подъем привязанных аэростатов над Пензой утверждено постановлением горадминистрации, которое подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Как поясняется в приложении к документу, выдачу таких разрешений осуществляет мэрия Пензы по заявлению юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей.

Заявление необходимо подать не позднее 10 рабочих дней до начала работ или полетов.

При этом к нему требуется приложить ряд документов, в том числе копию договора обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами в соответствии с Воздушным кодексом РФ или полис к нему.

В случае использования беспилотника нужно предоставить копию документа, подтверждающего его технические характеристики — паспорт, формуляр или руководство пользователя с указанием максимальной взлетной массы.

В целях принятия решения мэрия направляет ведомственные запросы в ряд структур — пензенский центр ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», УФСБ России по региону, городское управление МВД РФ, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы.

При этом гражданин или организация вправе по собственной инициативе представить согласования данных органов.

По итогам рассмотрения документов администрация Пензы принимает решение о выдаче разрешения или об отказе, основанием для которого, в частности, могут стать проведение массовых мероприятий в указанном месте или отрицательное заключение хотя бы одной из перечисленных структур.