Приставы Пензенской области активизировали работу с должниками по алиментам Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Информационная акция «Судебные приставы — детям» объявлена в Пензенской области в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, сотрудники ведомства будут привлекать все возможные способы распространения информации и призывать должников вспомнить об обязанностях перед детьми.

«Рейдовые мероприятия, прямые телефонные линии, личные приемы судебных приставов и руководства управления — этот плотный график общения судебных приставов и граждан об алиментах является одним из массовых призывов к заботе о своих детях», — пояснила она.