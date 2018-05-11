Пензенский фестиваль «Ласточка» прошел в финал конкурса на лучший проект года Общество

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», впервые состоявшийся в Пензе 2 и 3 марта 2018 года, прошел в финал конкурса «Проектный Олимп», организованного аналитическим центром при правительстве России, в номинации «Лучший проект года».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, также жюри отметило еще 16 проектов.

До 31 мая представители оргкомитета посетят Пензу для проверки документации, касающейся фестиваля.

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Жюри подведет итоги в период с 1 по 15 июня.

Победители в номинации «Лучший проект года» будут объявлены в рамках конференции «Управление проектами – 2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», которая состоится в Ульяновске в начале июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», почетными гостями двухдневного международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» стали министр образования и науки России Ольга Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова, глава ассоциации «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков и другие официальные лица.