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В Пензенской агломерации работают более 30 тыс. предпринимателей

12:06 | 12.05.2018 | Общество

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Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Более 30 тыс. предпринимателей насчитывается в Пензенской агломерации, в которую входят Пенза, Заречный и Засечный сельсовет. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензенской агломерации работают более 30 тыс. предпринимателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе заседания совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве Пензенской области он отметил, что положительная динамика развития сферы предпринимательства является показателем успешного функционирования бизнеса.

Глава администрации отметил, что развитие торговли без промышленности может стать тупиковым путем.

«При этом совсем отказываться от дистрибуции агломерация не готова, торговля составляет долю в 72% в общем обороте Пензенской области», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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