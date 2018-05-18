Мэр недоволен отношением владельцев кафе в центре Пензы к городской собственности Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который 18 мая провел выездное совещание с коллегами на улице Московской, возмутился потребительским отношением владельцев некоторых кафе к муниципальной собственности.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он обратил внимание на факты захвата территории тротуаров и приствольных кругов деревьев, а также на повреждение бордюрного камня и плитки при установке деревянного настила летних площадок.

«Город затратил огромные средства, чтобы прогулочная часть улицы Московской радовала пензенцев. И что мы видим? Несколько человек делают свой успешный бизнес, разрушая собственность города. Подобное отношение к муниципальному имуществу, муниципальной земле недопустимо», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр поручил своему заместителю Андрею Шевченко встретиться с владельцами заведений и потребовать скорейшего устранения всех нарушений.

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Проходя мимо дома №74 на улице Московской, участники совещания увидели, что рабочие сооружают бетонное основание на территории газона. Выяснилось, что здесь планируется разместить скамейки, однако почему для этого выбрали муниципальный газон, прораб ответить не смог.

Кроме того, поблизости рабочие на вышке собирались спиливать березу на муниципальной земле.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев сразу же вызвал на место представителя муниципального земельного контроля, директора МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслава Голохвастова и своего заместителя по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова, поручив им разобраться в ситуации.