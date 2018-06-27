Глава Пензы рекомендовал дополнить аптечку в зоне отдыха у больницы №6 Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев предложил расширить ассортимент лекарств в аптечке, которая находится в распоряжении сотрудников зоны отдыха у горбольницы №6 имени Г.А. Захарьина.

Фото: Pgduma.ru

По его мнению, запас лекарств не должен ограничиваться пластырями и бинтами.

«Должен быть нашатырь на случай, если кто-то потеряет сознание, средства для дезинфекции ран, ожогов и многое другое», — сказал глава города в ходе испекционного выезда на место с целью проверки состояния зон отдыха у воды.

Валерий Савельев отметил, что это место с каждым годом становится все более благоустроенным, однако предстоит еще сделать немало.

«Многое из того, что необходимо улучшить, носит срочный характер, так как это напрямую связано с безопасностью пензенцев, потому мы даем неделю на устранение всех недостатков», — цитирует главу Пензы пресс-служба гордумы.