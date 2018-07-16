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Выплата в связи с рождением первенца направлена почти 1 тыс. пензенских семей

14:11 | 16.07.2018 | Общество

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Новая ежемесячная выплата, полагающаяся при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет, направлена 987 семьям, проживающим в Пензенской области, по данным на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Выплата в связи с рождением первенца направлена почти 1 тыс. пензенских семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для ее получения необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства или многофункциональный центр (МФЦ).

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В случае рождения в семье двух и более детей — близнецов или двойняшек — такая поддержка положена только одному из них, а на второго ребенка можно оформить выплату за счет материнского капитала. С соответствующим заявлением нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России.

С 2018 года в России введена новая ежемесячная выплата семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Ее размер составляет в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился или усыновлен первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.

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