Выплата в связи с рождением первенца направлена почти 1 тыс. пензенских семей Общество

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Новая ежемесячная выплата, полагающаяся при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет, направлена 987 семьям, проживающим в Пензенской области, по данным на 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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Для ее получения необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства или многофункциональный центр (МФЦ).

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В случае рождения в семье двух и более детей — близнецов или двойняшек — такая поддержка положена только одному из них, а на второго ребенка можно оформить выплату за счет материнского капитала. С соответствующим заявлением нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России.

С 2018 года в России введена новая ежемесячная выплата семьям при рождении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Ее размер составляет в Пензенской области 9 тыс. 470 рублей.

Право на господдержку имеют семьи, в которых в 2018 году родился или усыновлен первенец и чей среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе — 14 тыс. 656 рублей 50 копеек.