В Пензе награждены отличившиеся работники торговли Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Отличившиеся работники торговли награждены в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в администрации Пензы в пятницу, 27 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе церемонии мэр Виктор Кувайцев отметил, что торговая сфера, которая 25 лет назад была новым экономическим явлением в России, стала основным сектором предпринимательства.

«Благодаря вам, уважаемые предприниматели, жителям нашего города доступны все виды продовольственных и промышленных товаров. Пенза находится на 15 месте среди всех регионов России по обеспеченности населения торговыми площадями современных форматов», — пояснил глава администрации.

Он пожелал собравшимся успешной реализации замыслов и стабильного и процветающего бизнеса.

За большой вклад в развитие торговли почетные грамоты министерства промышленности и торговли России вручены гендиректору ООО «Весна-12» Наталье Авдеевой, индивидуальному предпринимателю, руководителю торгового центра «Куприна-9» Николаю Волкову, основательнице объединения «Российские электрические хозяйственные ховары» (О’РЭХТ) Галине Гарибьян.

Высоких наград также удостоены заведующая производством столовой ООО «Школьник» Вера Кармишина, генеральный директор ООО «ТК «Агат» Юрий Козлов, заместитель гендиректора ООО «Комбинат школьного питания» Ольга Лемешева и руководитель ТК «Октябрьский» Сергей Новинский, сообщает пресс-служба мэрии.