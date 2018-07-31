Пензенская Общественная палата приняла более 520 обращений по вопросу пенсионной реформы Общество

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Общественная палата Пензенской области с 16 июля приняла 524 вопроса и обращения граждан относительно инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте совещательного органа.

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«Пензенцы делились волнениями, связанными с трудоустройством, легализацией трудовых отношений, небольшими зарплатами, выступали за увеличение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров и назначение досрочной пенсии некоторым категориям граждан. Также прозвучали предложения по поводу развития в школах направления профподготовки, привлечения пенсионеров в качестве наставников на предприятиях и в организациях региона», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что обращения поступили как от жителей областного центра, так и из других муниципальных образований региона, при этом ряд писем носил коллективный характер.

Ежедневный прием граждан по вопросу пенсионной реформы проводится с 9.00 до 18.00 по адресу: Пенза, улица Володарского, 49, кабинет 102. Также осуществляется сбор мнений по электронной почте.

Работает телефон горячей линии, по которому можно высказать свои замечания и предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы от юристов и специалистов Пенсионного фонда России: +7 (8412) 45-48-81.