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Пензенская Общественная палата приняла более 520 обращений по вопросу пенсионной реформы

11:22 | 31.07.2018 | Общество

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Общественная палата Пензенской области с 16 июля приняла 524 вопроса и обращения граждан относительно инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте совещательного органа.

Пензенская Общественная палата приняла более 520 обращений по вопросу пенсионной реформы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенцы делились волнениями, связанными с трудоустройством, легализацией трудовых отношений, небольшими зарплатами, выступали за увеличение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров и назначение досрочной пенсии некоторым категориям граждан. Также прозвучали предложения по поводу развития в школах направления профподготовки, привлечения пенсионеров в качестве наставников на предприятиях и в организациях региона», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что обращения поступили как от жителей областного центра, так и из других муниципальных образований региона, при этом ряд писем носил коллективный характер.

Ежедневный прием граждан по вопросу пенсионной реформы проводится с 9.00 до 18.00 по адресу: Пенза, улица Володарского, 49, кабинет 102. Также осуществляется сбор мнений по электронной почте.

Работает телефон горячей линии, по которому можно высказать свои замечания и предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы от юристов и специалистов Пенсионного фонда России: +7 (8412) 45-48-81.

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