Активисты обеспокоены состоянием берега Суры в центре Пензы Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Члены регионального отделения Русского географического общества и активисты молодежного экологического движения «Зеленая волна» выразили обеспокоенность состоянием правого берега Суры в центре Пензы после проведения экологического рейда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пройдя по набережной, они увидели, что вдоль всего берега разбросаны пластиковые бутылки, бумажные коробки, битое стекло и прочий мусор, несмотря на то, что в этом месте силами волонтеров периодически проводятся субботники.

«Регулярные акции по уборке Суры помогают исправить ситуацию, но ненадолго. Однако мы не должны здесь опускать руки, несмотря весь этот на экологический вандализм, допущенный нашими гражданами. Это наш дом, наша родина и своими действиями мы будем показывать пример бережного отношения к окружающей среде. Только так мы сможем сформировать в сознании людей ответственность за окружающую среду», — отметил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов.

Член совета областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова выступила за то, чтобы найти ответственных за такое состояние набережной.

«Любая территория кому-то принадлежит, и ее обязательно нужно убирать. В первую очередь, хочется донести до каждого человека, что когда вокруг чисто, это хорошо. Мы должны держать набережную реки в чистоте», — сказала она.

В свою очередь активист «Зеленой волны» Михаил Макушин выразил мнение, что к состоянию территории в центре города должно быть проявлено особенное внимание.

«Мы не видим здесь не одной урны. Мусор отдыхающие собрали в пакеты и положили, а здесь уже действует накопительный эффект. [...] Коммунальные службы должны основательно к этой ситуации подойти», — уточнил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, в ближайшее время материалы рейда будут направлены в мэрию для принятия решения по факту экологического нарушения.

Кроме того, администрации города будет предложено поддержать инициативу активистов и провести очистку правобережья Суры 15 сентября.