В Пензе будет разработан проект благоустройства сквера имени Пушкина Общество

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился подготовить проект благоустройства сквера имени А.С. Пушкина.

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«Требуется замена покрытия пешеходной зоны и бордюрного камня. Нужно подумать, что делать с опорами наружного освещения и существующим оформлением клумб и газонов, которые выглядят неэстетично», — отметил он в ходе выездного совещания, проведенного в воскресенье, 16 сентября.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что в этом сквере проходят массовые мероприятия, поэтому территория должна быть приведена в надлежащий вид.

«Необходимо подготовить проект его ремонта и включить работы в график следующего года», — сказал мэр.

По его мнению, проект должен основываться на концепции, разработанной столичным конструкторским бюро «Стрелка», и включать в себя комплексное благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба мэрии.