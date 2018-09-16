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В Пензе будет разработан проект благоустройства сквера имени Пушкина

12:00 | 16.09.2018 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился подготовить проект благоустройства сквера имени А.С. Пушкина.

В Пензе будет разработан проект благоустройства сквера имени Пушкина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Требуется замена покрытия пешеходной зоны и бордюрного камня. Нужно подумать, что делать с опорами наружного освещения и существующим оформлением клумб и газонов, которые выглядят неэстетично», — отметил он в ходе выездного совещания, проведенного в воскресенье, 16 сентября.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что в этом сквере проходят массовые мероприятия, поэтому территория должна быть приведена в надлежащий вид.

«Необходимо подготовить проект его ремонта и включить работы в график следующего года», — сказал мэр.

По его мнению, проект должен основываться на концепции, разработанной столичным конструкторским бюро «Стрелка», и включать в себя комплексное благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

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