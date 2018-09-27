EN
15:25:50 Четверг, 27 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

С 1 октября маршрут №40 в Пензе будет увеличен до 20 км

10:58 | 27.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Протяженность маршрута №40 «Улица Новоселов — поселок ЗИФ» будет увеличена до 20 км с предстоящего понедельника, 1 октября, благодаря чему жители поселка Нефтяник смогут без пересадок доезжать, в частности, до дворца спорта «Буртасы» и клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

С 1 октября маршрут №40 в Пензе будет увеличен до 20 км. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно соответствующему приказу и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаила Глушкова, количество транспортных средств, обслуживающих данное направление, будет увеличено с шести до восьми.

Читайте также

Маршруты №55, №77 и №82С продлены до ТЦ «Мега-Пенза»

Движение автобусов от магазина «Океан» будет организовано по схеме: «Мемориал «Звезда» — улица Ульяновская — «Диспетчерская» — (магазин «Россия» — улица Тернопольская — «Детский сад» — улица Рахманинова») — «Городская больница №6» — «ДС «Буртасы» — «Комарово» — «Кольцевая» — «По требованию» — «Запрудный» — «По требованию» (улица Лядова, 64) — ТЦ «МегаПенза» — «Поворот» — «Озеро» — «По требованию» — «Коттеджи» — «Склады» — микрорайон Заря — «По требованию» — поселок Нефтяник.

С конечной остановки «Поселок ЗИФ» автобусы будут курсировать с 6.30 до 19.30 с интервалами 20–30 минут. В обратном направлении движение будет обеспечено с 6.35 до 19.05 с такой же периодичностью.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области отметили важность вакцинации против гриппа Спортучреждения региона недостаточно обеспечены тренерами — Григорий Кабельский
Вступил в силу приговор мужчине, сбившему в Заречном экс-супругу по пути в суд Горячая линия с пензенским кардиологом состоится 28 сентября
Спартакиада муниципальных служащих в Пензе состоится 29 сентября Пензенские школьники примут участие в фестивале «Робофинист»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама