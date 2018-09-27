С 1 октября маршрут №40 в Пензе будет увеличен до 20 км Общество

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Протяженность маршрута №40 «Улица Новоселов — поселок ЗИФ» будет увеличена до 20 км с предстоящего понедельника, 1 октября, благодаря чему жители поселка Нефтяник смогут без пересадок доезжать, в частности, до дворца спорта «Буртасы» и клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

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Согласно соответствующему приказу и.о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаила Глушкова, количество транспортных средств, обслуживающих данное направление, будет увеличено с шести до восьми.

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Движение автобусов от магазина «Океан» будет организовано по схеме: «Мемориал «Звезда» — улица Ульяновская — «Диспетчерская» — (магазин «Россия» — улица Тернопольская — «Детский сад» — улица Рахманинова») — «Городская больница №6» — «ДС «Буртасы» — «Комарово» — «Кольцевая» — «По требованию» — «Запрудный» — «По требованию» (улица Лядова, 64) — ТЦ «МегаПенза» — «Поворот» — «Озеро» — «По требованию» — «Коттеджи» — «Склады» — микрорайон Заря — «По требованию» — поселок Нефтяник.

С конечной остановки «Поселок ЗИФ» автобусы будут курсировать с 6.30 до 19.30 с интервалами 20–30 минут. В обратном направлении движение будет обеспечено с 6.35 до 19.05 с такой же периодичностью.