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В каждом районе Пензы намечено организовать площадки для выгула собак

12:32 | 10.10.2018 | Общество

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Специальные площадки для выгула собак необходимо организовать в каждом районе Пензы. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в среду, 10 октября.

В каждом районе Пензы намечено организовать площадки для выгула собак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что на данном этапе необходимо подобрать подходящие участки.

«Нам надо двигаться к цивилизованному обществу, чтобы в каждом районе такие места были», — сказал мэр.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с проведением месячника по благоустройству.

Глава городской администрации призвал заранее подготовиться к субботнику, который запланирован на 20 октября.

«Распределите рабочую силу, подготовьте инвентарь, а также определите территории, которые требуется озеленить. Главное после высадки саженцев — позаботиться о том, чтобы они прижились: обеспечить полив и нужный уход», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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