В зоопарке рассказали, как поживает подаренная к 350-летию Пензы зебра Общество

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Зебра Чапмана по кличке Мартин, подаренная пензенскому зоопарку к 350-летию города, содержится в вольере совместно с африканскими страусами. Об этом говорится в заметке под заголовком «Как поживает зебра Мартин?», опубликованной на сайте учреждения.

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В ней отмечается, что зебра, привезенная в возрасте двух лет в Пензу вместе с самцом ламы из чешского зоопарка города Годонин, прижилась в зверинце, несмотря на свой южный ареал обитания.

«Мартин отлично переносит суровую русскую зиму и, не боясь мороза и снега, не остается в теплом зимнем загоне, а свободно выходит в открытую часть вольера и весело скачет по небольшим сугробам», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что содержание непарнокопытного в одном вольере со страусами обусловлено отношениями, сложившимися между животными в дикой природе — птицы выступают как караульные, бдительностью которых пользуются пасущиеся млекопитающие.

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«В природе зебры живут огромными стадами, состоящими из семейных групп. В каждую семью входит один взрослый жеребец и одна–две самки с жеребятами. Сейчас руководство зоопарка активно подбирает Мартину подружку. Найти пару самцу непросто, так как в зверинцах России зебра Чапмана встречается редко, а доставить ее из зарубежного учреждения нелегко», — уточняется в нем.

Самец зебры Чапмана был приобретен для пензенского зоопарка муниципальным унитарным предприятием «Рекламное агентство «Аншлаг» совместно с организаторами фестиваля местных товаропроизводителей «Шурум-Бурум» в 2013 году.

Животное было названо в честь директора зоопарка города Годонин Мартина Круга.

В июне 2014 года в вольер к Мартину поместили двух самок осла, чтобы он не потерял способности к воспроизводству.