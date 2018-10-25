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В Пензе библиотекари проведут с подростками беседы об одиночестве и травле в школе

12:50 | 25.10.2018 | Общество

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники городских библиотек Пензы будут проводить со школьниками и студентами так называемые «часы эмоционального чтения».

В Пензе библиотекари проведут с подростками беседы об одиночестве и травле в школе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Литературные занятия посвятят таким темам, как подростковое одиночество, неприятие в коллективе, травли в школе, атомизации современной семьи.

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Книжные дискуссии будут построены на книгах современных и зарубежных авторов — Владимира Железникова, Андрея Богословского, Бориса Кауфмана, Джоди Пиколт и других.

В работе с подростковой аудиторией намечено добиться атмосферы искренности, эмоционального погружения в мир главных литературных героев-сверстников, а в конечном итоге — сохранить позитивный микроклимат в классе или группе.

Планируется привлечь к этому квалифицированных специалистов — психологов, социальных педагогов, представителей духовенства, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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