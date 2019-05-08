EN
11:15:20 Среда, 8 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Почти 30 пензенских судебных приставов приняли присягу

08:54 | 08.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. 28 пензенских судебных приставов приняли присягу в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Почти 30 пензенских судебных приставов приняли присягу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, она дали клятву соблюдать Конституцию и законы России при осуществлении своих полномочий, добросовестно исполнять обязанности.

«Принятие присяги является неотъемлемым атрибутом вступления судебного пристава в должность», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что на церемонии присутствовали родители и родственники сотрудников ведомства, представители общественного и ветеранского советов при управлении.

Загрузка...
Читайте также
Сердобские управляющие компании обеспечили обслуживание газового оборудования Мэр Пензы поручил устранить недочеты в местах, где пройдут торжества в честь Дня Победы
В Кузнецке предприниматели купили оборудование для техосмотра после проверки прокуратуры В Пензе стартовал новый сезон игр лиги КВН «Сура»
Житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии В Пензе 9 мая ограничат продажу спиртного
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама