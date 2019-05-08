Почти 30 пензенских судебных приставов приняли присягу Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. 28 пензенских судебных приставов приняли присягу в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, она дали клятву соблюдать Конституцию и законы России при осуществлении своих полномочий, добросовестно исполнять обязанности.

«Принятие присяги является неотъемлемым атрибутом вступления судебного пристава в должность», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что на церемонии присутствовали родители и родственники сотрудников ведомства, представители общественного и ветеранского советов при управлении.