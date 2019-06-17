В Пензе пройдет фотовыставка «Глазами соотечественников» Общество

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Фотовыставка «Глазами соотечественников» начнет свою работу в литературном музее Пензы в предстоящую среду, 19 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она подготовлена по итогам второго этапа этнографической экспедиции представителей Русского географического общества «Современный этномир» по Казахстану и Киргизии, которая проводилась по местам наибольшей концентрации русскоговорящего населения республик с 8 по 24 апреля.

Ее участники получили возможность пообщаться с людьми разных профессий, записать интервью и провести исследования. Были налажены культурные и научные связи.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов, сформированная по результатам поездки экспозиция будет доступна для посетителей до 12 июля.