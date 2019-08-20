НКО-иноагент благодаря президентскому гранту проведет в Пензе форум городских сообществ Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Благотворительный фонд «Гражданский Союз», который решением Минюста от 15 мая 2019 года был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а в конце того же месяца выиграл президентский грант на развитие институтов гражданского общества, проведет в Пензе шестой форум городских сообществ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на странице НКО в Facebook, основное внимание на мероприятии, которое состоится 21 сентября, решено уделить поиску точек соприкосновения активистов и местных сообществ.

Планируется организовать игру «От идеи до реализации», в ходе которой эксперты проведут консультации и мини-лекции на тему привлечения финансирования, налаживания взаимодействия с волонтерами, а также продвижения своей инициативы, в том числе с помощью СМИ.

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Кроме того, предусмотрен мотивационный блок. Он будет включать в себя выступление российского урбаниста Сергея Царева, работу секции «Книга, которая меня вдохновила», лекции «Блогинг для «чайников» и продвинутых» и «Фейковые новости: как идентифицировать и не попасться».

В практической части мероприятия намечено разобрать наиболее интересные проекты городских сообществ, в том числе продумать стратегию сбора средств.

Окончательная программа пока не сформирована. Также не определено место проведения форума.

В качестве рабочих версий названия мероприятия предложены: «Точки соприкосновения», «Навыки горожанина» и «Точки контакта».