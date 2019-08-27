Участники конкурса «Неизведанное Поволжье» расскажут об интересных местах для путешествий Общество

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. «Ростелеком» объявил конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье», в ходе которого жителям Пензенской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Татарстана и Башкирии предложено рассказать об интересных местах для туризма и отдыха.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться по 1 ноября.

Всего предусмотрено четыре номинации.

В категории «Творческое эссе» принимаются работы, посвященные достопримечательностям, праздникам, народным промыслам, истории какого-либо места и традициям.

В номинации «Фоторепортаж» будут участвовать снимки, на которых запечатлены пейзажи, обычаи, предметы народного творчества, а также виды, отражающие колорит того или иного места.

Кроме того, предусмотрена категория «Туристический маршрут», в которой предлагается рассказать о действующих или только разрабатываемых вариантах путешествий с указанием видов транспорта, ключевых объектов и событий, которые не стоит пропустить.

Четвертая номинация предназначена для СМИ. В ней будут оцениваться эссе, фоторепортажи и туристические маршруты, опубликованные или вышедшие в эфир в средствах массовой информации.

Полные условия конкурса размещены на сайте , посвященном специальным проектам «Ростелекома». Там же проводится регистрация участников.

Предполагается, что лучшие творческие работы будут объявлены 13 ноября.

Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

«Путешествия — это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями — удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника «Неизведанное Поволжье». Пришло время издать третью книгу», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского филиала компании, третий сборник «Неизведанное Поволжье» на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.