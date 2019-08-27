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Участники конкурса «Неизведанное Поволжье» расскажут об интересных местах для путешествий

13:04 | 27.08.2019 | Общество

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. «Ростелеком» объявил конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье», в ходе которого жителям Пензенской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Татарстана и Башкирии предложено рассказать об интересных местах для туризма и отдыха.

Участники конкурса «Неизведанное Поволжье» расскажут об интересных местах для путешествий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок будет осуществляться по 1 ноября.

Всего предусмотрено четыре номинации.

В категории «Творческое эссе» принимаются работы, посвященные достопримечательностям, праздникам, народным промыслам, истории какого-либо места и традициям.

В номинации «Фоторепортаж» будут участвовать снимки, на которых запечатлены пейзажи, обычаи, предметы народного творчества, а также виды, отражающие колорит того или иного места.

Кроме того, предусмотрена категория «Туристический маршрут», в которой предлагается рассказать о действующих или только разрабатываемых вариантах путешествий с указанием видов транспорта, ключевых объектов и событий, которые не стоит пропустить.

Четвертая номинация предназначена для СМИ. В ней будут оцениваться эссе, фоторепортажи и туристические маршруты, опубликованные или вышедшие в эфир в средствах массовой информации.

Полные условия конкурса размещены на сайте, посвященном специальным проектам «Ростелекома». Там же проводится регистрация участников.

Предполагается, что лучшие творческие работы будут объявлены 13 ноября.

Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

«Путешествия — это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями — удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника «Неизведанное Поволжье». Пришло время издать третью книгу», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского филиала компании, третий сборник «Неизведанное Поволжье» на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

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