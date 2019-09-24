По проекту «БКАД» в Пензе отремонтировано 139 объектов Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Работы на 139 из 156 объектов, включенных в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), завершены в Пензе. Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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«На сегодняшний день сданы 139 объектов и на 17 еще ведутся работы. Ремонт оставшихся дорог будет завершен до 1 октября», — сказал он в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 24 сентября.

Руководитель учреждения уточнил, что сформирован список объектов, которые будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта в 2020 году.

«Сейчас мы находимся на стадии дефектования, составляем проектно-сметную документацию по тем лимитам, которые до нас довели. Торги будут объявлены в ноябре–декабре текущего года», — цитирует Максима Иванкина пресс-служба мэрии.