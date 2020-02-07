Халитов, Рофель, Кошлевский, Кузечкина и Ближнев назначены мировыми судьями Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли постановление о назначении мировыми судьями Рамазана Халитова, Юлии Рофель, Станислава Кошлевского, Олеси Кузечкиной и Ильи Ближнева.

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В ходе 27-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 7 февраля, их кандидатуры представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Он сообщил, что Рамазана Халитова предлагается назначить мировым судьей судебного участка в границах Неверкинского района сроком на 5 лет с 1 марта 2020 года в связи с истечением срока его полномочий.

«Рамазан Искяндярович родился в 1978 году в городе Кузнецке Пензенской области. Имеет высшее юридическое образование — в 2000 году он закончил юридический факультет Московского международного эколого-политологического университета. На сегодня стаж его работы по юридической профессии — более 18 лет, из них более 8 лет он является действующим мировым судьей в границах Неверкинского района», — сказал Виктор Трифонов.

Он добавил, что остальных кандидатов предлагается назначить на 3-летний срок полномочий: Юлию Рофель — мировым судьей участка №3 Ленинского района Пензы, Станислава Кошлевского — участка №1 в Колышлейском районе, Олесю Кузечкину — судебного участка в границах Лунинского района, Илью Ближнева — мировым судьей участка №2 в Мокшанском районе.

«Юлия Владимировна [Рофель] родилась в 1986 году в городе Пензе. Имеет высшее юридическое образование — в 2008 году она закончила юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. На сегодня стаж ее работы по юридической профессии — более 11 лет. Свою трудовую деятельность она начинала в народном хозяйстве», — пояснил Виктор Трифонов, уточнив, что затем она прошла путь от помощника судьи Пензенского районного суда до помощника судьи областного.

Говоря о Станиславе Кошлевском, председатель облсуда сообщил, что он родился в 1986 году в Пензенской области, в 2007 окончил ПГПИ, а стаж его работы по юридической профессии превышает 12 лет.

«Вся его трудовая деятельность связана с органами прокуратуры Пензенской области», — отметил Виктор Трифонов, добавив, что Станислав Кошлевский прошел путь от следователя прокуратуры Заречного до прокурора Колышлейского района.

Представляя Олесю Кузечкину, председатель облсуда уточнил, что она родилась в Пензе в 1986 году, в 2008 окончила ПГПИ и имеет стаж работы по юридической профессии более 11 лет — она начинала трудиться специалистом Ленинского районного суда, затем была консультантом, а также помощником судьи в Бессоновском районном суде.

«Илья Александрович [Ближнев] родился в городе Пензе в 1988 году. Имеет высшее юридическое образование. В 2010 году он закончил юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. На сегодня стаж его работы по юридической профессии — более 9 лет. Свою трудовую деятельность как юрист он начинал в администрации города Пензы», — сказал Виктор Трифонов, отметив, что затем Илья Ближнев прошел путь от помощника прокурора Бессоновского района до старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы.

Все представленные кандидатуры были поддержаны депутатами единогласно.