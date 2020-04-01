Пензенские психологи выразили готовность помочь жителям адаптироваться к новым условиям Общество

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Психологи, работающие в системе образования Пензенской области, выразили готовность дистанционно оказать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается в период действия ограничительных мероприятий, которые введены в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, специалисты готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и испытывает тревогу. За помощью могут обратиться школьники, их родители, бабушки и дедушки, педагоги и все те, кому это необходимо.