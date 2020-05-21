EN
20:30:09 Четверг, 21 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

Житель Пензенской области оштрафован за распространение экстремистского материала

11:30 | 21.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено 31-летнему жителю Сосновоборского района Пензенской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Пензенской области оштрафован за распространение экстремистского материала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, ранее мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов, за массовое распространение которых установлена ответственность.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что к настоящему времени данная аудиозапись со страницы пользователя соцсети удалена.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке В пруду под Пензой обнаружен автомобиль «Maserati»
В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая Пристрой к детсаду в Бессоновке возведет компания из Дагестана
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама