Житель Пензенской области оштрафован за распространение экстремистского материала Общество

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей назначено 31-летнему жителю Сосновоборского района Пензенской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, ранее мужчина разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов, за массовое распространение которых установлена ответственность.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что к настоящему времени данная аудиозапись со страницы пользователя соцсети удалена.