Глава Заречного лично поздравил ветерана войны Василия Митянина с днем рождения

View this post on Instagram

Сегодня поздравил с днем рождения ветерана Великой отечественной войны Василия Филипповича Митянина. Ему исполнилось 94 года. В ноябре 1943 года ему было 17, когда их, подростков-новобранцев, собрали в Терновке. Только на одиннадцатый день, рассказывает Василий Филиппович, без обмундирования, в лаптях, их погрузили в товарные вагоны и отправили на фронт. Василий Филиппович на войне был связистом. С войсками Второго Украинского фронта его часть освобождала от врагов Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу он встретил в Праге. Но война для него не закончилась. Его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией. «В общей сложности моя служба Отечеству составила семь лет», – говорит ветеран. Домой, в родную Пачелму он вернулся в только в 1950 году. Я передал Василию Филипповичу поздравление от губернатора Пензнской области Ивана Белозерцева и вручил подарок от администрации Заречного. Низкий поклон нашим ветеранам за то, что подарили нам возможность жить в этих условиях – в условиях мира без войны.