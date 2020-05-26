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Глава Заречного лично поздравил ветерана войны Василия Митянина с днем рождения

17:17 | 26.05.2020 | Общество

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Заречный, 26 мая 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов лично поздравил с 94-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Митянина во вторник, 26 мая.

Глава Заречного лично поздравил ветерана войны Василия Митянина с днем рождения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ноябре 1943 года ему было 17, когда их, подростков-новобранцев, собрали в Терновке. Только на одиннадцатый день, рассказывает Василий Филиппович, без обмундирования, в лаптях их погрузили в товарные вагоны и отправили на фронт», — написал Олег Климанов в Instagram.

Он уточнил, что Василий Митянин был на войне связистом.

«С войсками Второго Украинского фронта его часть освобождала от врагов Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу он встретил в Праге. Но война для него не закончилась. Его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией», — добавил глава Заречного.

По словам Олега Климанова, Василий Митянин вернулся домой только в 1950 году.

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Сегодня поздравил с днем рождения ветерана Великой отечественной войны Василия Филипповича Митянина. Ему исполнилось 94 года. В ноябре 1943 года ему было 17, когда их, подростков-новобранцев, собрали в Терновке. Только на одиннадцатый день, рассказывает Василий Филиппович, без обмундирования, в лаптях, их погрузили в товарные вагоны и отправили на фронт. Василий Филиппович на войне был связистом. С войсками Второго Украинского фронта его часть освобождала от врагов Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу он встретил в Праге. Но война для него не закончилась. Его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией. «В общей сложности моя служба Отечеству составила семь лет», – говорит ветеран. Домой, в родную Пачелму он вернулся в только в 1950 году. Я передал Василию Филипповичу поздравление от губернатора Пензнской области Ивана Белозерцева и вручил подарок от администрации Заречного. Низкий поклон нашим ветеранам за то, что подарили нам возможность жить в этих условиях – в условиях мира без войны.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, глава Заречного вручил ветерану подарок, а артисты дворца культуры «Современник» организовали небольшой концерт под окнами его квартиры.

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