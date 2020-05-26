Глава Заречного лично поздравил ветерана войны Василия Митянина с днем рождения

«В ноябре 1943 года ему было 17, когда их, подростков-новобранцев, собрали в Терновке. Только на одиннадцатый день, рассказывает Василий Филиппович, без обмундирования, в лаптях их погрузили в товарные вагоны и отправили на фронт», — написал Олег Климанов в Instagram.
Он уточнил, что Василий Митянин был на войне связистом.
«С войсками Второго Украинского фронта его часть освобождала от врагов Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу он встретил в Праге. Но война для него не закончилась. Его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией», — добавил глава Заречного.
По словам Олега Климанова, Василий Митянин вернулся домой только в 1950 году.