Глава Заречного лично поздравил ветерана войны Василия Митянина с днем рождения Общество

Заречный, 26 мая 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов лично поздравил с 94-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Митянина во вторник, 26 мая.

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«В ноябре 1943 года ему было 17, когда их, подростков-новобранцев, собрали в Терновке. Только на одиннадцатый день, рассказывает Василий Филиппович, без обмундирования, в лаптях их погрузили в товарные вагоны и отправили на фронт», — написал Олег Климанов в Instagram.

Он уточнил, что Василий Митянин был на войне связистом.

«С войсками Второго Украинского фронта его часть освобождала от врагов Украину, Румынию, Венгрию, Австрию. Великую Победу он встретил в Праге. Но война для него не закончилась. Его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией», — добавил глава Заречного.

По словам Олега Климанова, Василий Митянин вернулся домой только в 1950 году.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, глава Заречного вручил ветерану подарок, а артисты дворца культуры «Современник» организовали небольшой концерт под окнами его квартиры.