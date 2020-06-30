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Полиция Пензенской области готова обеспечить безопасность граждан в день голосования — УМВД

12:16 | 30.06.2020 | Общество

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Полиция Пензенской области готова обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в день проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ, 1 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полиция Пензенской области готова обеспечить безопасность граждан в день голосования — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области голосование будет проходить на 1 тыс. 85 стационарных избирательных участках. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в этот день будут задействованы более 2 тыс. полицейских, а также около 1 тыс. представителей добровольных общественных формирований правоохранительной направленности и казачества», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предварительно все участки были обследованы сотрудниками правоохранительных органов и взяты под охрану.

«Личный состав УМВД России по Пензенской области переведен на усиленный вариант несения службы», — сказали в управлении.

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