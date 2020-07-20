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Коронавирус отступает, но расслабляться еще рано — Иван Белозерцев

11:38 | 20.07.2020 | Общество

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Коронавирус постепенно отступает, но расслабляться еще рано. Такое мнение выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Коронавирус отступает, но расслабляться еще рано — Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Система здравоохранения сегодня справляется. [...] Коронавирус постепенно отступает, но расслабляться еще рано. Не надо расслабляться. Может быть и вторая волна, мы к ней должны быть готовы», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Иван Белозерцев подчеркнул, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности.

«Как только начинаем расслабляться, возникает проблема. Мы этого с вами делать не должны», — отметил губернатор.

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