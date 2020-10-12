В пензенском зоопарке умерла львица Даша Общество

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Львица Даша умерла в пензенском зоопарке в возрасте 23 лет в ночь на понедельник, 12 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

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«Сегодня ночью в возрасте 23 лет (а в переводе на человеческий возраст — 110 лет) скончалась львица Дайана. Дашка, Дашунечка... Королева зоопарка и наших сердец — ты всегда покоряла своим царственным взглядом... Ты показала нам, людям, что есть настоящая любовь», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что Даша прожила в зоопарке 22 года, за все время родила 24 львят и осталась верной льву Симбе, который умер в 2017 году.

В сообщении добавляется, что львица всегда по-матерински заботилась о молодом поколении в прайде.

«До последнего дня Даша радовала нас своим присутствием на улице. Многие, узнав ее историю, завороженно наблюдали за ней... Прощай, королева... Ты прожила очень долгую и, надеемся, счастливую жизнь... Ты навсегда останешься в нашей памяти!» — подчеркивается в тексте.