Ситуация с коронавирусом непростая, но система здравоохранения подготовлена — Белозерцев Общество

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Ситуация с распространением коронавируса непростая, но система здравоохранения в настоящее время подготовлена. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Находясь в отпуске, я продолжаю работать. Конечно, сегодня одна из самых главных тем — это ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией. Безусловно, она непростая, однако система здравоохранения в настоящее время подготовлена», — написал он в Instagram во вторник, 13 октября.

Глава региона отметил, что в марте-апреле, когда впервые пришлось столкнуться с COVID-19, было гораздо сложнее.

«Это была новая, неизвестная болезнь, сегодня наши врачи наработали успешный опыт диагностики и лечения коронавируса. Больницы в полном объеме обеспечены всем необходимым, включая лекарства и СИЗы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он призвал жителей Пензенской области беречь здоровье.

«Не пренебрегайте средствами профилактики. Это простые правила, которые нужно выполнять ради себя и своих близких», — добавил губернатор.