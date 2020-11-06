Вице-мэр Пензы проконтролировал ход реконструкции Бакунинского моста Общество

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов проконтролировал ход реконструкции Бакунинского моста.

Фото: Penza-gorod.ru

Он убедился, что возведены подпорные стены и четыре опоры, готово 50% пролетных строений, завершены работы по переустройству сетей газоснабжения. Рабочие приступили к переносу полуостровка к третьей опоре для завершения монтажа пролетных строений.

«Работы идут в соответствии с графиком», — прокомментировал вице-мэр увиденное.

Магомед Агамагомедов призвал подрядчика завершить сборку пролетных конструкций до конца года.

Также он распорядился доработать один из представленных вариантов перильного ограждения будущего моста с учетом замечаний участников выездного совещания, сообщает пресс-служба мэрии.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.



Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).