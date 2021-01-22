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В пензенском УМВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

10:24 | 22.01.2021 | Общество

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Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Представители управления МВД России по Пензенской области предупредили граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В пензенском УМВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года УМВД России по Пензенской области предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в пятницу, 22 января.

В нем добавляется, что «попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые противозаконные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

«Правоохранительные органы будут немедленно реагировать на правонарушения и предпримут необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — отмечается в тексте.

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