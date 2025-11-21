Бюджет Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов принят в первом чтении Экономика

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении в ходе 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 21 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте регионального парламента, основные статьи главного финансового документа Пензенской области к первому чтению сформированы в следующих объемах: на 2026 год доходы прогнозируются в размере 102 млрд. 54,9 млн. рублей, расходы — 104 млрд. 149,4 млн. рублей, дефицит — 2 млрд. 94,5 млн. рублей; на 2027 год доходы — 104 млрд. 39,2 млн. рублей, расходы — 104 млрд. 864,7 млн. рублей, дефицит — 825,5 млн рублей; на 2028 год доходы — 110 млрд. 378,3 млн. рублей, расходы — 110 млрд. 413,4 млн. рублей, дефицит — 35,1 млн. рублей.

В структуре доходов налоговые и неналоговые поступления планируются с ежегодным приростом 5,5%, 4,7% и 6,6%; общий объем расходов — со снижением на 2,5% и 1,8% в 2026 и 2027 годах и увеличением на 3,4% в 2028 году.

Бюджет Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов остается социально ориентированным: ежегодно более 60% средств планируется направлять на содержание и развитие социально-культурной сферы, в том числе в 2026 году — почти 67 млрд. рублей.

Предусмотрены новые направления расходов, обусловленные принятыми в 2025 году решениями: введение новой меры поддержки в жилищной сфере семей, в которых с 1 июня 2026 родится второй ребенок — предоставление выплаты в 1 млн. рублей, а также реализация пилотного проекта «Будущие кадры» в Башмаковском районе, предусматривающего модернизацию башмаковского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума.

Расходы на поддержку реального сектора экономики по разделу «Национальная экономика» составят 19,4%, 18,7% и 19,5% соответственно.

За счет целевых казначейских инфраструктурных бюджетных кредитов запланирована реализация проектов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Пензы (в 2026 году — в сумме 131,2 млн. рублей, в 2027-м — 471,4 млн. рублей, в 2028-м — 508,6 млн. рублей). Средства, высвобождаемые в результате списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам (2 млрд. 31,9 млн. рублей, 2 млрд. 31,9 млн. рублей, 360 млн. рублей соответственно), будут направлены в том числе на мероприятия в сфере ЖКХ, развитие опорных населенных пунктов, обновление общественного транспорта.

Расходы регионального дорожного фонда запланированы с увеличением к уровню 2025 года на 3,9%, 4,2% и 8% соответственно.

В целях дальнейшего повышения финансовой самостоятельности муниципалитетов в бюджете Пензенской области предусмотрены межбюджетные трансферты в объеме 6,3%, 6,1%, 6,1%.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, основные параметры бюджета региона подробно обсуждались на публичных слушаниях и заседаниях комитетов.

«Работа над документом будет продолжена. Второе чтение состоится на декабрьской сессии», — сказал Вадим Супиков, слова которого приводятся в сообщении.