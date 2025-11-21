Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в облправительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Государственными, ведомственными и региональными наградами отмечены пензенцы, отличившиеся в труде и общественной деятельности. Наши земляки развивают производства, обеспечивают работу транспорта и коммунальной инфраструктуры, совершенствуют медицину, обучают подрастающее поколение», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший четверг, 20 ноября.

Он сообщил, что ордена «Родительская слава» удостоены супруги Елена и Михаил Конаковы, воспитавшие восьмерых детей, из которых шестеро старших уже создали собственные семьи, из них четыре являются многодетными.

«Отдельно поблагодарил людей, помогающих фронту. В числе награжденных — предприниматели, руководители предприятий, волонтеры, священнослужители. Всех объединяет единая цель — наша Победа», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что особой признательности заслуживают сотрудники МЧС, которые оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации во всех уголках Пензенской области и трудятся на новых российских территориях, где работать нередко приходится под вражескими обстрелами.

«Спасибо тем, кто прилагает все силы, чтобы Пензенская область стала процветающим регионом нашей великой державы. Мы непобедимы, пока есть такие смелые, активные и ответственные люди, искренне любящие Родину. Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.