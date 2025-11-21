16:05:10 Пятница, 21 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

08:55 | 21.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в облправительстве.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Государственными, ведомственными и региональными наградами отмечены пензенцы, отличившиеся в труде и общественной деятельности. Наши земляки развивают производства, обеспечивают работу транспорта и коммунальной инфраструктуры, совершенствуют медицину, обучают подрастающее поколение», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший четверг, 20 ноября.

Он сообщил, что ордена «Родительская слава» удостоены супруги Елена и Михаил Конаковы, воспитавшие восьмерых детей, из которых шестеро старших уже создали собственные семьи, из них четыре являются многодетными.

«Отдельно поблагодарил людей, помогающих фронту. В числе награжденных — предприниматели, руководители предприятий, волонтеры, священнослужители. Всех объединяет единая цель — наша Победа», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что особой признательности заслуживают сотрудники МЧС, которые оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации во всех уголках Пензенской области и трудятся на новых российских территориях, где работать нередко приходится под вражескими обстрелами.

«Спасибо тем, кто прилагает все силы, чтобы Пензенская область стала процветающим регионом нашей великой державы. Мы непобедимы, пока есть такие смелые, активные и ответственные люди, искренне любящие Родину. Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама