В центре Пензы запущено движение поездов по временной железной дороге Общество

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Движение поездов по временной железной дороге, построенной в рамках масштабных работ в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе, запущено вечером 19 ноября. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Сегодня утром, в День работника транспорта, пришла хорошая новость. Накануне вечером в Пензе запустили движение поездов по временной железнодорожной ветке, которую специально построили, чтобы приступить к переустройству путепровода в районе улицы Ерик», — написал он в своем Telegram-канале днем в четверг, 20 ноября.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что работы шли в непростых условиях — в непосредственной близости к действующей железной дороге и только в технологические окна, в течение которых движение поездов не осуществляется.

«Реконструкция путепровода позволит увеличить автомобильные тоннели до 4,5 метров в высоту и до двух полос движения в каждую сторону. Новая пропускная способность с учетом возможностей Бакунинского моста решит проблему автомобильных пробок на одной из важных транспортных артерий города», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что уникальный для региона проект реализуется в тесном взаимодействии с руководством территориального управления Куйбышевской железной дороги.

«За слаженную работу отдельное спасибо нашим дорожникам и мостовикам», — поблагодарил Олег Мельниченко.