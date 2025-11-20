18:53:12 Четверг, 20 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В центре Пензы запущено движение поездов по временной железной дороге

14:05 | 20.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Движение поездов по временной железной дороге, построенной в рамках масштабных работ в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе, запущено вечером 19 ноября. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В центре Пензы запущено движение поездов по временной железной дороге

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Сегодня утром, в День работника транспорта, пришла хорошая новость. Накануне вечером в Пензе запустили движение поездов по временной железнодорожной ветке, которую специально построили, чтобы приступить к переустройству путепровода в районе улицы Ерик», — написал он в своем Telegram-канале днем в четверг, 20 ноября.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что работы шли в непростых условиях — в непосредственной близости к действующей железной дороге и только в технологические окна, в течение которых движение поездов не осуществляется.

«Реконструкция путепровода позволит увеличить автомобильные тоннели до 4,5 метров в высоту и до двух полос движения в каждую сторону. Новая пропускная способность с учетом возможностей Бакунинского моста решит проблему автомобильных пробок на одной из важных транспортных артерий города», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что уникальный для региона проект реализуется в тесном взаимодействии с руководством территориального управления Куйбышевской железной дороги.

«За слаженную работу отдельное спасибо нашим дорожникам и мостовикам», — поблагодарил Олег Мельниченко.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама