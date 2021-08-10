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Пензенец Андрей Захаров награжден медалью МЧС за спасение девочки, провалившейся под лед

13:14 | 10.08.2021 | Общество

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Андрей Захаров, который 21 ноября 2020 года вытащил из воды девочку, провалившуюся под лед на реке вблизи Пограничного проезда в Пензе во время игры с младшим братом, удостоен медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Пензенец Андрей Захаров награжден медалью МЧС за спасение девочки, провалившейся под лед

Фото: 58.mchs.gov.ru

Награду ему вручил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

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По информации пресс-службы ведомства, в день происшествия примерно в 11.40, находясь у своего дома, Андрей Захаров услышал детские крики и сразу же бросился в сторону реки, подумав, что там могут быть соседские дети, которые часто гуляли без контроля со стороны родителей. Подбежав ближе, он увидел провалившуюся под лед девочку лет 7-8 лет, которая уже захлебывалась.

Мужчина не остался равнодушным и до прибытия спасателей сумел вытащить девочку на берег, предотвратив тем самым ее гибель.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», младший брат девочки утонул. Его тело позднее извлекли из воды спасатели.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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