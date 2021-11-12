Экспресс-доставка продуктов из «Пятерочки» стала доступна в Пензе Общество

Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. Экспресс-доставка продуктов из магазинов «Пятерочка», которая осуществляется в течение 45 минут, стала доступна в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой сети, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

«Чтобы заказать продукты с доставкой на дом, необходимо установить приложение «Пятерочка Доставка». Заказы принимаются с 9.00 до 21.00», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сборка осуществляется непосредственно в магазинах «Пятерочка», при этом выбираются продукты с максимальным сроком годности, а также наиболее свежие фрукты и овощи.

«Цены на продукты аналогичны тем, что и в магазинах сети», — уточняется в тексте.

Из него следует, что стоимость доставки составляет 99 рублей; оплата производится в мобильном приложении — никаких взаиморасчетов с курьером не требуется.

«Сервис охватывает более 90% домохозяйств. [...] В дальнейшем торговая сеть планирует расширить зону покрытия сервиса в городе до 100%», — подчеркивается в сообщении.

Комментируя нововведение, директор кластера «Пенза Восток» торговой сети «Пятерочка» Елена Юрьева выразила уверенность в том, что жители города по достоинству оценят преимущества экспресс-доставки.

«Сервис позволит не только освободить время для других забот, но и поможет минимизировать контакты, что актуально в текущих условиях пандемии», — отметила она.