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Евгений Воеводин назначен и.о. управляющего Пензенским отделением Сбербанка

11:00 | 06.04.2022 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Евгений Воеводин назначен на должность исполняющего обязанности управляющего Пензенским отделением Сбербанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 6 апреля.

Евгений Воеводин назначен и.о. управляющего Пензенским отделением Сбербанка

Фото: пресс-служба Пензенского отделения Сбербанка

Марина Дементьева, которая руководила Пензенским отделением с конца 2016 года, продолжит работу в Дальневосточном банке Сбербанка, возглавив Южно-Сахалинское отделение.

Евгений Воеводин является опытным управленцем, его стаж работы в Сбербанке составляет более 22 лет. Ранее он занимал руководящие позиции в Красноярском и Волгоградском отделениях.

В новой должности Евгений Воеводин будет осуществлять общее руководство деятельностью Пензенского отделения Сбербанка.

В региональную сеть ПАО Сбербанк входит 11 территориальных банков с почти 14,1 тыс. подразделениями в 83 субъектах России.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 выдана Банком России 11 августа 2015 года.

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