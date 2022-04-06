Евгений Воеводин назначен и.о. управляющего Пензенским отделением Сбербанка Общество

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Евгений Воеводин назначен на должность исполняющего обязанности управляющего Пензенским отделением Сбербанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 6 апреля.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения Сбербанка

Марина Дементьева, которая руководила Пензенским отделением с конца 2016 года, продолжит работу в Дальневосточном банке Сбербанка, возглавив Южно-Сахалинское отделение.

Евгений Воеводин является опытным управленцем, его стаж работы в Сбербанке составляет более 22 лет. Ранее он занимал руководящие позиции в Красноярском и Волгоградском отделениях.

В новой должности Евгений Воеводин будет осуществлять общее руководство деятельностью Пензенского отделения Сбербанка.

В региональную сеть ПАО Сбербанк входит 11 территориальных банков с почти 14,1 тыс. подразделениями в 83 субъектах России.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 выдана Банком России 11 августа 2015 года.