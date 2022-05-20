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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы

09:30 | 20.05.2022 | Общество

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Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы, который отмечается 20 мая.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас со знаменательным событием — Днем трудовой доблести города Пензы! Трудовой подвиг, совершенный земляками в годы Великой Отечественной войны, их бесценный вклад в достижение Победы, заслуживает самого глубокого уважения», — отметил руководитель субъекта федерации.

«100 тыс. жителей региона были задействованы на строительстве Сурского оборонительного рубежа. Пензенцы самоотверженно работали на заводах, фабриках, на колхозных полях. В области производились авиабомбы, артиллерийские снаряды, узлы и агрегаты для истребителей. Здесь был произведен каждый четвертый взрыватель для мин», — напомнил он.

Губернатор подчеркнул, что пензенцы плодотворно трудились и в послевоенные годы, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.

«Эстафету свершений сегодня достойно продолжает молодая смена. Сохраняя и приумножая традиции дедов и прадедов, подрастающее поколение добивается значительных успехов в развитии экономики, в социальной сфере, науке, образовании, культуре, спорте. Уверен, что мы сумеем совершить еще немало добрых дел на благо родного края!» — сказал Олег Мельниченко.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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