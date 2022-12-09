Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем Героев Отечества.

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«Дорогие земляки! Поздравляю вас с этим праздником и выражаю слова искренней признательности всем пензенцам, чьи подвиги на полях сражений и трудовые достижения способствовали приумножению славы нашего государства и были удостоены высших государственных знаков отличия. Эти люди — образец чести и доблести, а их жизнь — яркий пример для подражания», — подчеркнул глава города.

«Низкий поклон всем героям! Уверен, что новое поколение жителей Сурского края будут вашими достойными преемниками и впишут еще немало славных страниц в летопись нашей Родины», — добавил он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил во всех делах во славу Пензы, Сурского края и России.