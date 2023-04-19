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В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 20 апреля состоится тематический киносеанс

11:11 | 19.04.2023 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Заключительный тематический киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий четверг, 20 апреля.

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 20 апреля состоится тематический киносеанс

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», для просмотра и обсуждения зрителям будет представлена российская драма режиссера Александра Галибина «Сестренка», в которой рассказывается о том, как осиротевшая украинская девочка обретает новую семью в башкирской деревне.

«Картина снята по повести башкирского классика Мустая Карима «Радость нашего дома». События ленты происходят в годы Великой Отечественной войны», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что специальным гостем мероприятия, которое начнется в 17.00, станет координатор регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

В сообщении добавляется, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись ведется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.

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