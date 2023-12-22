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Работающие в Токмаке пензенцы не пострадали в результате ракетного удара — Мельниченко

09:28 | 22.12.2023 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Пензенцы, работающие в Токмаке Запорожской области, не пострадали в результате ракетного удара. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Работающие в Токмаке пензенцы не пострадали в результате ракетного удара — Мельниченко

Фото: T.me/omelnichenko

«ВСУ в очередной раз проявили себя как нелюди, нанеся ракетный удар по мирному Токмаку, по нашим побратимам. Обстрелу подверглись военно-гражданская администрация, колледж, стоящие рядом дома. В зданиях выбиты стекла, покорежены стоящие рядом машины, повреждена инфраструктура. Микрорайон остался без газа, воды и электричества. Спешу успокоить пензенцев — наши земляки, ведущие в Токмаке восстановительные работы, не пострадали. Но укронацисты нанесли тяжелые ранения двум местным женщинам, одна из них уже скончалась в больнице. Также погиб работавший в Токмаке спасатель МЧС из Херсонской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 21 декабря.

«Мы своих не бросаем. Наши специалисты уже начали восстановительные работы. [...] Тепло, вода и свет вернутся в дома. Здания будут отремонтированы», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что «каждый такой ракетный удар по мирным жителям — это предсмертная агония киевского режима».

«Созидание всегда побеждает разруху, порядок господствует над хаосом, разум берет верх над безумной злобой. Победа — за нами, потому что за нами правда», — резюмировал Олег Мельниченко.

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